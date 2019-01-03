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Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов

В 2010 году он был обвинен в мошенничестве и легализации имущества на 11 млрд рублей

Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Из Франции в Россию экстрадирован бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, растрате и других преступлениях, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

"Компетентными органами Французской Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Викторовича Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что с декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генпрокуратуры России. "Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

"Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Франции 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Обвинения и заочный арест

Главное следственное управление СКР в июне 2010 года предъявило бывшему первому зампреду правительства Московской области - министру финансов Кузнецову обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества на сумму в 11 млрд рублей. Экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Решением суда он был заочно арестован.

В 2013 году французские правоохранительные органы по запросу Генпрокуратуры РФ задержали Кузнецова близ города Сен-Тропе. Госфинпрокуратура Франции по материалам, полученным из России, возбудила в отношении Кузнецова и его бывшей жены, гражданки США Жанны Булох уголовное дело о легализации ими во Франции криминальных доходов, полученных от совершения преступлений в РФ.

В рамках расследования во Франции были установлены и арестованы несколько объектов недвижимости, приобретенных Кузнецовым и Булох как на ее имя, так и на различные юридические лица, владельцами которых выступают экс-супруги.

Позднее суд в Лионе выпустил Кузнецова из-под стражи. По мнению лионского суда, срок его содержания под стражей превысил "разумное время", что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Кузнецов был переведен из тюрьмы Лиона в Париж, где у него есть квартира. Он находился там под наблюдением полиции, в том числе, с помощью электронного браслета. Кроме того, бывший министр обязан был еженедельно отмечаться в полицейском участке, а также сдать свой паспорт.

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Теги: Франция, Алексей Кузнецов

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