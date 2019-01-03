Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb решила купить Celgene за $74 млрд

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американские фармацевтические компании Bristol-Myers Squibb (BMS) и Celgene Corporation начали 2019 год с объявления о сделке, которая может стать крупнейшей в этом году.

BMS намерена купить Celgene за $74 млрд. Как говорится в сообщении компаний, за каждую акцию Celgene акционеры получат $50 в денежной форме и одну акцию BMS. Таким образом, акции Celgene оценены в $102,43, премия к цене закрытия 2 января составляет 54%.

Если сделка Bristol-Myers Squibb и Celgene получит все необходимые одобрения, то образованная по ее итогам компания войдет в число мировых лидеров фармацевтической отрасли.