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Федеральная группировка МЧС в пятницу покинет Магнитогорск

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Силы федеральной группировки МЧС РФ покинут место взрыва жилого дома в Магнитогорске в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Федеральная группировка МЧС уже завтра убывает в пункты постоянной дислокации",-сказали в пресс-службе.

Дистанционная информационно-психологическая поддержка была оказана в более чем в 2800 случаях, отметили в министерстве.

"В районе ЧС была создана группировка в составе более 900 человек и 200 единиц техники. С места ЧС было вывезено порядка двух тысяч кубических метров (строительного мусора)", добавили в МЧС.

В настоящий момент поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным, погибли 39 человек, 38 из них опознаны родственниками.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Теги: Челябинская область, Магнитогорск

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