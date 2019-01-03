Спасательная операция на месте обрушения подъезда в Магнитогорске завершена

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

"39 тел извлечено, опознано 38. МЧС здесь делать нечего. Работа завершена", - сказал Чуприян журналистам.

По его словам, больше людей под завалами нет.

Первый замминистра сообщил, что тело последнего погибшего было извлечено из наиболее опасного района завалов, где ранее находилась стена, которая могла обрушиться. Чуприян также рассказал, что на данный момент неопознанным остается тело одной женщины.

Он добавил, что работы на месте ЧП далее переходят в инженерно-строительную стадию. "Группировка МЧС федеральная сворачивается, уходит... Поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в некую стадию инженерно-строительную", - сказал Чуприян.

По его сведениям, за время спасательной операции извлечено 200 кубов строительного мусора. "Часть конструкций висели на одной нитке, мы их срезали. Стена (. . .) могла обрушиться. Она ходила на три сантиметра, оттуда и извлекли тело последнего погибшего", - уточнил Чуприян.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На месте ЧС круглосуточно работали почти полторы тысячи человек и более 300 единиц техники, в том числе четыре беспилотника. Спасательные работы осложнялись холодной погодой и угрозой обрушения части уцелевших конструкций.

В больницах остаются пять человек; их состояние стабильно.