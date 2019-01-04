Домашние животные спасены из квартир поврежденного дома в Магнитогорске

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали и передали хозяевам собаку и пять кошек из квартир частично обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Магнитогорска.

"Люди обращались с просьбой спасти домашних животных. Были конкретные адреса и понимание, где спасать. Долго не могли вытащить собаку, потому что она была напугана. Помогали ветеринары", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, спасатели попадали в квартиры через окна.

Как сообщалось, в Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса.

Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

Кроме того, во время разбора завалов спасатели обнаружили 11-месячного младенца, он провел под завалами более 35 часов. Ребенка эвакуировали в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.



