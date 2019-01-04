В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.

"Началась церемония прощания", - сказали в администрации. Присутствует около 100 человек.

Как следует из информации, опубликованной пресс-службой губернатора Челябинской области, родные и близкие прощаются с семьей: супругами и их полуторогодовалой дочкой. На прощании присутствует губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как сообщалось, в пятницу пройдут похороны шести человек, 5 января - девяти, 7 января - одного.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

Накануне вечером МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.