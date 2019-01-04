Состояние спасенного в Магнитогорске младенца оценили как стабильное

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Состояние мальчика, который пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске и был доставлен в Москву для лечения, стабильно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

"Состояние мальчика, доставленного в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, остается стабильным", - говорится в сообщении.

Кроме того, другого пациента, переведенного в Челябинскую областную больницу, успешно прооперировали, его состояние стабильно тяжелое. Одну из остающихся в магнитогорской больнице пострадавших планируют выписать в субботу.

В больницах остается пять человек, пострадавших при обрушении утром 31 декабря одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Три человека - в Магнитогорске, один - в Челябинске и один в Москве.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым 11-месячного младенца, он провел под завалами более 35 часов.