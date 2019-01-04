Опознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Все 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.

"Опознаны все 39 погибших", - отметил представитель пресс-службы.

По данным на вечер четверга, были опознаны 38 из 39 погибших.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.