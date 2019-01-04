Задержанный в РФ Уилан стал гражданином четырёх стран, соревнуясь с сестрой

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Задержанный в РФ и обвиненный в шпионаже Пол Уилан стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с сестрой, пытаясь получить как можно больше паспортов, пишет в пятницу The Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Он собирал их (паспорта разных стран - ИФ), считая это игрой. Он соревновался с сестрой: они выясняли, кто из них получит гражданство в наибольшем количестве стран",- сказа собеседник газеты.

Ранее стало известно, что Уилан - гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Уилан проживал США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.