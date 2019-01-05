В МИД РФ не увидели причин ставить вопрос об обмене после задержания Уилана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ситуация с подозреваемым в шпионаже Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с российским законодательством, нет причин ставить вопрос "в плоскость обменов", заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Необходимо подчеркнуть, что ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими обязательствами двустороннего свойства, касающимися обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что "никакой связи с теми обстоятельствами, в которых оказались некоторые другие граждане и США, и, разумеется, российские граждане в США, здесь нет и быть не может".

"Будет предъявлено обвинение в ближайшее время, как мы понимаем, - продолжил Рябков. - Вопрос очень серьезный, он касается разведывательной деятельности в нарушение требований российского законодательства".

Он также прокомментировал выдвигавшиеся в СМИ версии о том, что задержание Уилана было осуществлено для последующего обмена на задержанных в США россиян. "Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов, я не вижу. Мы должны пройти все процедуры, которые необходимы в этой ситуации", - сказал замглавы МИД РФ.

Задержание Пола Уилана

28 декабря сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ было уведомлено о задержании Уилана, сообщали "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ. В свою очередь американское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Брат задержанного Дэвид Уилан 1 января заявил, что Пол Уилан прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Дэвид также ранее сообщал, что Пол - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

3 января посол США в РФ Джон Хантсман посетил задержанного Уилана в следственном изоляторе "Лефортово" и предложил ему помощь посольства.

В этот же день следствие предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что Уилан его не признает.

Накануне выяснилось, что Уилан является помимо США, гражданином Великобритании, Канады и Ирландии. По сообщениям ирландских СМИ, он направил запросы о помощи в посольства всех этих стран.