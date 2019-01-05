Расчистку Транскавказской магистрали приостановили из-за сошедших лавин

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Четыре лавины сошли в районе Транскавказской магистрали, расчистка дорожного полотна приостановлена из-за нулевой видимости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с сохраняющейся лавинноопасностью работы по расчистке дороги преостановлены. Ожидается усиление снегопада", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 22:30 по Москве 4 января движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, связывающей Россию с Южной Осетией, закрыто из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.