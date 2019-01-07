Транскам снова закрыли закрыт из-за схода лавины

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, снова закрыто из-за схода лавины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"С 5:40 по Москве Транскам закрыт. В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопровождают их в безопасное место. Пострадавших нет. Расчистка дороги продолжается", - говорится в сообщении.

Транскавказская магистраль была открыта с 19:00 по московскому времени воскресенья после того, как с вечера 4 января на автодороге было запрещено движение всех видов транспорта из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.