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Два горнолыжника погибли под лавиной в горах Сочи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В горах Красной поляны Сочи в субботу погибли два горнолыжника, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в администрации Сочи.

Собеседник агентства отметил, что на горнолыжников сошла лавина. Они самостоятельно пытались выбраться из снежного плена.

"Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались", - подчеркнул представитель администрации.

По его словам, накануне администрация Сочи распространила сообщение о сходе лавин в горах Красной поляны.

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Теги: Сочи, Красная поляна
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