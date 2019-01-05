Два горнолыжника погибли под лавиной в горах Сочи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В горах Красной поляны Сочи в субботу погибли два горнолыжника, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в администрации Сочи.

Собеседник агентства отметил, что на горнолыжников сошла лавина. Они самостоятельно пытались выбраться из снежного плена.

"Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались", - подчеркнул представитель администрации.

По его словам, накануне администрация Сочи распространила сообщение о сходе лавин в горах Красной поляны.