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ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом

Как отметил замглавы ведомства, "никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет"

ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом
Машина ФСИН около СИЗО "Матросская тишина" в Москве
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает некорректным сравнивать современную службу с ее предшественником - Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) НКВД.

"На мой взгляд, никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "те времена давно канули в Лету". "Если понимать под сутью ГУЛАГа массовое нарушение прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивания показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?", - сказал Максименко.

"Мне такое сравнение вообще кажется некорректным, - сказал замглавы ФСИН. - А если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника, который работать не хочет, или ему терпения не хватает".

"Мы с этим боремся жестко, бескомпромиссно избавляемся от таких горе-работников", - заявил он.

Полное интервью Валерия Максименко будет опубликовано 8 января на сайте "Интерфакса" https://www.interfax.ru.

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Теги: ФСИН, Валерий Максименко, ГУЛАГ, НКВД
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