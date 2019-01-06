ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает некорректным сравнивать современную службу с ее предшественником - Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) НКВД.

"На мой взгляд, никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "те времена давно канули в Лету". "Если понимать под сутью ГУЛАГа массовое нарушение прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивания показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?", - сказал Максименко.

"Мне такое сравнение вообще кажется некорректным, - сказал замглавы ФСИН. - А если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника, который работать не хочет, или ему терпения не хватает".

"Мы с этим боремся жестко, бескомпромиссно избавляемся от таких горе-работников", - заявил он.

Полное интервью Валерия Максименко будет опубликовано 8 января на сайте "Интерфакса" https://www.interfax.ru.