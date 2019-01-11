ФСИН разыскала угонщика, сбежавшего из колонии в 2012 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Оперативники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали в Тульской области осужденного угонщика, сбежавшего шесть лет назад из колонии-поселения, сообщила официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

"В июне 2012 года 24-летний осужденный Рашид Мамаюсупов совершил побег из колонии-поселения в Калужский области, где отбывал двухлетний срок наказания за угон автомобиля. Незамедлительно был организован его розыск", - сказала Паньшина в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, в результате длительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центрального аппарата и ряда территориальных органов ФСИН в ноябре прошлого года установили окружение беглеца.

"Мамаюсупов на протяжении нескольких лет периодически менял свое место жительства на территории различных регионов Центрального федерального округа, используя поддельные документы", - сказала Паньшина.

По ее словам, в период новогодних праздников мужчина был задержан сотрудниками отделения розыска управления ФСИН по Тульской области в одном из гаражных кооперативов Новомосковска.

"Осужденный доставлен в Калугу, судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и в настоящее время он находится в следственном изоляторе", - сказала представитель ФСИН.

Она добавила, что статья 313 УК РФ (побег из места лишения свободы) предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок.