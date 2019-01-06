В России с 2019 года будут регулярно выделяться средства на паллиативную медицину

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Деньги на паллиативную помощь будут выделяться из федерального бюджета регулярно с 2019 года, сообщил президент России Владимир Путин в рамках визита в детский хоспис в Невском районе Петербурга в воскресенье.

"У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году около пяти млрд рублей", - сказал он.

Глава хосписа, лауреат Госпремии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительности Александр Ткаченко, который провел для главы государства экскурсию по хоспису, отметил, что это даст возможность сделать "настоящий прорыв для развития паллиативной помощи в стране".

"Законопроект находится в Думе, - напомнил президент, - и в январе будет на первом чтении".