В России с 2019 года будут регулярно выделяться средства на паллиативную медицину

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Деньги на паллиативную помощь будут выделяться из федерального бюджета регулярно с 2019 года, сообщил президент России Владимир Путин в рамках визита в детский хоспис в Невском районе Петербурга в воскресенье.
"У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году около пяти млрд рублей", - сказал он.
Глава хосписа, лауреат Госпремии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительности Александр Ткаченко, который провел для главы государства экскурсию по хоспису, отметил, что это даст возможность сделать "настоящий прорыв для развития паллиативной помощи в стране".
"Законопроект находится в Думе, - напомнил президент, - и в январе будет на первом чтении".
На данный момент на учете детского хосписа в Невском районе Петербурга состоит более 250 детей, в том числе 23 ребенка, круглосуточно находящихся в стационаре. Также выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям сопровождает пациентов хосписа на дому.
Основным видом деятельности является оказание помощи детям, проживающим в северной столице, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.
Негосударственное медицинское учреждение "Детский хоспис" было создано в 2006 году.
В целях дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в Петербурге в 2010 году по инициативе протоиерея Александра Евгеньевича Ткаченко и при поддержке правительства города был открыт первый в России государственный детский хоспис.