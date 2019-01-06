Что произошло за день: воскресенье, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Магнитогорске снесут два подъезда частично обрушившегося дома - седьмой и восьмой. Как сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области, на время демонтажа жители пятого и шестого подъездов будут отселены. Также было принято решение увеличить региональные выплаты пострадавшим людям более чем на 40%.

- В России с 2019 года будут регулярно выделяться деньги на паллиативную медицину. Как сообщил президент Владимир Путин, посещая детский хоспис в Петербурге, в этом году на такую помощь направят около 5 млрд рублей.

- Вашингтону не удалось убедить Анкару отказаться от приобретения российских ЗРС С-400 в пользу американской системы Patriot. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что С-400 соответствует срочным нуждам страны.

- Похищенных с судна MSC Mandy у берегов Бенина шестерых моряков-россиян пока не нашли. По данным посольства России в Бенине и Того, как рассказал экипаж, нападение совершили на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек. Раненых и больных среди членов команды судна нет.

- В НАСА связали отмену визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США с позицией сенаторов. Глава агентства Джеймс Брайденстайн рассказал СМИ, что многие из них называли это приглашение не очень хорошей идеей, и для соблюдения интересов сенаторов оно было отозвано. Он отметил, что не консультировался с Белым домом по этому вопросу.

- Патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил главе новой церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как заявил президент Петр Порошенко после его получения, томос для Украины - это фактически еще один акт провозглашения независимости страны.

- Король Малайзии Мухаммад V сложил с себя полномочия главы государства. Как сообщили СМИ со ссылкой на королевский дворец, Мухаммад V готовится вернуться в штат Келантан, султаном которого он является.

- Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в итоговом зачете гонки "Тур де Ски"-2018/2019, проходящей в итальянском Валь-ди-Фьемме. В воскресенье она завоевала серебро в гонке преследования свободным стилем на 9 км, уступив норвежке Ингвильд Эстберг, которая в итоге и победила на многодневке. Непряева стала первой российской лыжницей, занявшей призовое место в гонке.

- Хоккеисты молодежной сборной России стали обладателями бронзы чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. В матче за третье место, прошедшем в Ванкувере, россияне со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) победили сверстников из Швейцарии. Золото ЧМ завоевала молодежная сборная Финляндии, обыграв в финале команду из США со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).