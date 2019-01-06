Магнитогорск получил первые 18 млн рублей от правительства РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Первый транш в размере 18 млн рублей поступил в Магнитогорск из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи гражданам в связи с обрушением жилого дома, сообщается на сайте МЧС России.

"Первый транш был перечислен в рамках выполнения распоряжения правительства РФ, подготовленного МЧС России. Всего на счет правительства Челябинской области поступят около 65 млн рублей", - говорится в сообщении.

Из общей суммы выплат до 40,26 млн рублей будет направлено на выплату финансовой помощи членам семей в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.

Кроме того, до 2,4 млн рублей планируется направить на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью. До 18,7 млн рублей - на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости. До 3,78 млн рублей - на выплату единовременной материальной помощи гражданам, чьи условия жизнедеятельности были нарушены в результате обрушения.

Как сообщалось, Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей.

Также сообщалось, что региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске решено было увеличить с 66 до 93 млн рублей, то есть на 41%.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.