Два подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снести

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Два подъезда жилого дома в Магнитогорске, частично обрушившегося в результате взрыва газа, будут снесены, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы.

На сайте администрации Магнитогорска сообщается, что в воскресенье в доме №164 по проспекту Карла Маркса будут запущены лифты.

Так, с 12:00 (10:00 по Москве) пройдут работы по запуску лифтов в подъездах №№ 9-12, до 17:00 (15:00 по Москве) начнут работать лифты в подъездах №№ 1-4.

Также пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что пострадавшие в Магнитогорске подали двадцать семь заявлений на аренду жилья.

"На текущий момент подано 27 заявлений на аренду жилья, - сказали в пресс-службе. - Семьям и жителям будет выплачиваться до 15 тысяч рублей в месяц в течение одного квартала".

Трагедия в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте трагедии 3 января.

В СКР сообщили 4 января, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома. В этот же день в Челябинской области был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с ЧП в Магнитогорске.

Как сообщила пресс-служба губернатора области, на месте трагедии появится мемориал.

Накануне премьер России Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда правительства семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выделят 65 млн рублей.