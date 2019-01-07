Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, находящийся в Санкт-Петербурге, в понедельник прибыл в Петропавловскую крепость на народные гуляния и выстрелил из пушки.

Вместе с Путиным из пушки Д-30 выстрелил почетный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет.

Президент поздравил его с днем рождения и подарил ручку.

Глава государства также пообщался с воспитанниками Суворовского военного училища.

Как сообщалось, в ночь на 7 января Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Президент подарил собору икону.