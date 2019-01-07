Главные новости
В миреЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиВ РоссииДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиСпортЛыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"
В России

Путин приехал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга

Есть обновление от 00:51

Президент был крещен в этом соборе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

Службу служит настоятель собора Николай Брындин. Собор заполнен прихожанами, среди них много детей. На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века.

Собор связан с историей русской армии. Сквер вокруг храма окружен оградой, на основаниях которой помещены 102 бронзовых орудийных ствола, захваченных в русско-турецкую войну 1828-1829 гг. со стен турецких крепостей. Внутри собора как главного храма всей гвардии находились многочисленные полковые знамена и другие трофеи, отвоеванные у турок. За стеклом в особых шкафах хранились Преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II, а также сабля, которая была на Александре II 1 марта 1881 г. во время нападения народовольца Игнатия Гриневицкого и сохранила следы крови императора.

В 1918 г. собор стал приходским храмом; знамена, орудия и военные трофеи были изъяты и переданы в Артиллерийский музей. С 1950 г. они находятся в Эрмитаже.

Главными святынями храма ныне является икона "Спас Нерукотворный" и икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

В.Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В прошлом году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, Санкт-Петербурга, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Владимир Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург

Новости по теме

В России
В России с 2019 года будут регулярно выделяться средства на паллиативную медицинуВ России с 2019 года будут регулярно выделяться средства на паллиативную медицину
Владимир Путин сообщил, что в этом году на такую помощь направят около 5 млрд рублейПодробнее
 ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГомФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом
Как отметил замглавы ведомства, "никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет"Подробнее
 Два подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снести
Как отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области, это седьмой и восьмой подъезды, на время демонтажа жителей пятого и шестого подъездов отселятПодробнее
 Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в МагнитогорскеМедведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в Магнитогорске
По его словам, на эти цели из резервного фонда правительства выделят 65 млн рублейПодробнее
В России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военныхВ России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военных
По данным источника "Интерфакса", он должен сменить основной пистолет российской армии этого калибра - МакароваПодробнее
 У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады
Ранее сообщалось, что он оказался гражданином не только США, но и ВеликобританииПодробнее
 Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске
Как отметили в СКР, продолжается отработка всех версий взрыва в многоэтажкеПодробнее
 Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение
Как рассказали в СКР, это мошенничество и отмывание преступных доходов на 14 млрд рублейПодробнее
 Задержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииЗадержанный в России американец оказался подданным Великобритании
По данным британских СМИ, у обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана, двойное гражданствоПодробнее
 Опознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеОпознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске
В результате взрыва бытового газа в многоэтажке, по последним данным, погибли 39 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиВ РоссииДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиСпортЛыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"В миреПатриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви УкраиныВ миреАнкара не отказалась от российских систем С-400 в пользу PatriotВ РоссииФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом

Гейр Педерсен вступит в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии

Патриарх Кирилл призвал дарить друг другу на Рождество любовь и радость

Путин приехал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга

Президент был крещен в этом соборе Подробнее

Теплоснабжение в Кисловодске восстановлено

Военные РФ помогли вывезти склад боеприпасов в сирийской провинции Деръа

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

Около 5 тыс. жителей Кисловодска остались без тепла и горячей воды

Более 23 млн руб. пожертвований собрано для пострадавших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске

Магнитогорск получил первые 18 млн рублей от правительства РФ

Средства пойдут на выплату финансовой помощи членам семей погибших при обрушении жилого дома, а также пострадавшим и лишившимся жилья Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 6 января

Подробности захвата моряков-россиян, томос для Украины, отречение короля Малайзии и впервые призовое место россиянки на "Тур де Ски" Подробнее

ЦСКА обыграл минское "Динамо" и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');