Путин приехал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

Службу служит настоятель собора Николай Брындин. Собор заполнен прихожанами, среди них много детей. На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века.

Собор связан с историей русской армии. Сквер вокруг храма окружен оградой, на основаниях которой помещены 102 бронзовых орудийных ствола, захваченных в русско-турецкую войну 1828-1829 гг. со стен турецких крепостей. Внутри собора как главного храма всей гвардии находились многочисленные полковые знамена и другие трофеи, отвоеванные у турок. За стеклом в особых шкафах хранились Преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II, а также сабля, которая была на Александре II 1 марта 1881 г. во время нападения народовольца Игнатия Гриневицкого и сохранила следы крови императора.

В 1918 г. собор стал приходским храмом; знамена, орудия и военные трофеи были изъяты и переданы в Артиллерийский музей. С 1950 г. они находятся в Эрмитаже.

Главными святынями храма ныне является икона "Спас Нерукотворный" и икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

В.Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В прошлом году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, Санкт-Петербурга, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Владимир Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.