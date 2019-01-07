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Патриарх Кирилл поздравил находящегося на МКС космонавта Кононенко с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством российского космонавта Олега Кононенко, находящегося на борту Международной космической станции (МКС), и пожелал успешного завершения его нынешней миссии на орбите.

Во время сеанса связи предстоятель Русской церкви сказал, что всегда пытался представить, что чувствует человек, который выходит в открытый космос и остается "один на один со Вселенной". "Наверное, необыкновенный вид открывается", - предположил патриарх.

Его собеседник рассказал, что в космосе звезды выглядят ярче, чем на Земле, и что сам он увлекается ночной съемкой - в частности, два дня назад снял ночной Иерусалим, а накануне - Москву.

Во время разговора патриарх Кирилл узнал от Кононенко, что МКС за сутки облетает Землю 16 раз, и пошутил, что космонавты, находящиеся на орбите, живут в 16 раз быстрее тех, кто на Земле. "Надо же, я не задумывался об этом", - с улыбкой ответил Кононенко.

В заключение он пожелал патриарху здоровья, стойкости и терпения, "учитывая, какие непростые события происходят в мире".

В составе текущего экипажа МКС - россиянин Олег Кононенко, который является командиром, астронавт Канады Давид Сен-Жак и США - Энн Макклейн.

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Теги: МКС, патриарх Кирилл, Олега Кононенко, Рождество

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