Патриарх Кирилл призвал дарить друг другу на Рождество любовь и радость

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с наступившим праздником Рождества, призвав каждого проявить в эти дни лучшие стороны своей натуры.

"Рядом с вами наверняка есть тот, кто нуждается в вашей поддержке. Праздник Рождества Христова - прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества, подарить радость и любовь людям. Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог", - сказал патриарх в рождественском телеобращении.

Он отметил, что человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся, однако христиане понимают, что "все несовершенство мира - это последствие греха" и что одними человеческими усилиями победить в себе грех невозможно - нужна Божественная помощь.

"Поэтому Спаситель предлагает нам самое главное - Себя; Он дает каждому человеку уникальную возможность соединиться с Ним. Это соединение происходит в Церкви через участие в ее Таинствах. Когда мы приходим ко Христу, устраняются все противоречия, стираются социальные различия. Христос любит каждого из нас", - напомнил предстоятель.

В заключение он пожелал, чтобы Рождество вдохновляло людей на добрые дела и чтобы помощь родившегося Спасителя пребывала с верующими на всех путях жизни.