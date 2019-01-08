В Мордовии заработает РЛС "Контейнер"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Новая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер" начнет нести полноценное боевое дежурство в Мордовии в 2019 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2019 году в Республике Мордовия на боевое дежурство заступит новейшая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения воздушных целей "Контейнер". С 1 декабря 2018 года боевые расчеты радиотехнических войск Воздушно-космических сил заступили на опытно-боевое дежурство и принимают участие в государственных испытаниях данной РЛС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РЛС "Контейнер" позволяет обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на удалении более 2,5 тысяч километров.

Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" может обнаруживать массовый взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации, сообщил журналистам в декабре командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

РЛС размещена в населенном пункте Ковылкино в Мордовии.