Россию защитят сплошным радиолокационным полем по аэродинамическим целям

По данным Минобороны, оно будет аналогичным системе предупреждения о ракетном нападении

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в ведомстве.

В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая радиолокационная станция (РЛС) способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в 2 тысячи км от западных и южных границ России.

Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны, отметили в российском военном ведомстве.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление.

"Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается", - уточнил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Работа станций "Контейнер" основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.