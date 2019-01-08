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Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в Калининграде

Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала "Маршал Василевский" у берегов Калининградской области. Он призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту - морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей.

"Газпром" в момент запуска терминала заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

"Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили - обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем - выполнена", - доложил президенту председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву. В настоящее время Калининградская область получает природный газ по транзитному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Терминал способен, при необходимости, в полном объеме удовлетворить текущие и перспективные (до 3,7 млрд куб. м газа в год) потребности Калининградской области в природном газе. В результате газоснабжение региона, в случае необходимости, сможет быть полностью автономным на протяжении длительного времени.

Ключевой элемент СПГ-терминала - стационарный морской причал с волноломом - уникальный для мировой практики технический объект. Он расположен в пяти километрах от берега. Причал - установленная на 177 сваях монолитная плита длинной 125,5 метра, выполненная из высокопрочного бетона. На ней размещены специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства. Со стороны моря причал защищен мощным С-образным волноломом длинной более 700 метров. Такая конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря у терминала достигает 19 метров.

От терминала в Балтийском море до берега в районе поселка Куликово идет морской газопровод. Далее он соединен с Калининградским подземным хранилищем газа (ПХГ). Строительство терминала вело ЗАО "СтройТрансНефтеГаз". На терминале сооружены причал-волнолом, сливная эстакада, испарительная система и установки обработки испарения газа. Акватория терминала СПГ включена в границы порта Калининград.

В рамках проекта по заказу "Газпрома" в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries за $295 млн было построено специальное регазификационное судно. Оно получило имя маршала Советского Союза Александра Василевского, руководившего в годы Великой Отечественной войны штурмом Кенигсберга. Объем хранения СПГ на "Маршале Василевском" составляет не менее 170 тыс. кубометров, максимальная производительность испарителя СПГ - 13,2 млн кубометров газа в сутки. Судно может самостоятельно плавать во льдах толщиной 0,8 м.

Окончательная стоимость контракта на строительство береговых объектов составила почти 42 млрд рублей. Строительство затянулось из-за сложных погодных условий: осенью 2017 года штормы частично разрушили строящийся причал. Ущерб оценили в 2,7 млрд рублей.

Вторая часть объекта - плавучая регазификационная установка - была повреждена на корейской верфи при испытаниях, и ее сдача заказчику сдвинулась на год. При проведении наладочных работ на одном из котлов-регазификаторов производства компании Mitsubishi произошел хлопок газа и разрушение котла. По результатам обследования "Газпром" и Hyundai приняли решение о замене котла.

Калининградское ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, поддерживать гибкость и надежность поставок "голубого топлива" потребителям Калининградской области. Это первое в России подземное хранилище газа в кавернах каменной соли. На сегодня в составе комплекса работает 4 подземных резервуара хранения с оперативным резервом 156 млн куб. м газа. К 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14. В результате ПХГ выйдет на проектную мощность: объем оперативного резерва газа - 800 млн куб. м, производительность - 12 млн куб. м в сутки.

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Теги: Калининград, Калининградская область
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