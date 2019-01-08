"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Газовая отрасль является одной из самых политизированных. Реализацию масштабных газовых проектов невозможно утаить - отрасль следит за ними пошагово. Однако и официальные политические "запуски" не оставляют аудиторию без новостей, посылая в соседние страны четкие политические сигналы.

Во вторник в Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" - реализован проект по альтернативному варианту газоснабжения области. Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 млрд куб. м в год и способны, при необходимости, удовлетворить текущие и перспективные потребности Калининградской области.

Адресаты

Минск. 15 лет назад, в феврале 2004 года произошел российско-белорусский транзитный кризис. С тех пор братские народы не перестают спорить о цене на газ (и до покупки "Газпромом" "Белтрансгаза" за далеко не символические $5 млрд, и после). Транзитные неурядицы повторялись снова (например, летом 2010 года). Но остановка транзита газа зимой 2004 года, когда 18-19 февраля прекращались поставки российского газа в сторону Литвы, Польши и Калининградской области, запомнилась сильнее всего, так как пришлась на зимние холода.

Вильнюс. Литва из всех стран Балтии занимала по отношению к "Газпрому" наиболее жесткую позицию. Власти страны много лет ведут с концерном тяжбы о цене газа. Именно жалобе Литвы в Еврокомиссию "Газпром" обязан антимонопольным расследованием, которое грозило концерну многомиллиардными оборотными штрафами. В 2014 году Литва запустила свой собственный СПГ-терминал, который, конечно же, называется Independence ("Независимость"). Первый российский терминал назвали именем маршала Советского Союза Александра Василевского, руководившего в годы Великой Отечественной войны штурмом Кенигсберга.

Тема альтернативного маршрута поставок газа в Калининград обсуждалась давно. Какое-то время планировалось построить в область подводный отвод от "Северного потока", но потом появилась идея строительства терминала СПГ. Впервые об этом сказал в 2007 году министр экономики регионального правительства Феликс Лапин. А в 2008 году проект вошел в ФЦП развития Калининградской области в декабре 2008 года. Его стоимость чиновники оценили в 3,96 млрд рублей. Это в 15 раз меньше, чем было потрачено на самом деле.

Во вторник "Газпром" отчитался о выполнении поручения: проект общей стоимостью 60 млрд рублей был введен в эксплуатацию.

Риски

Об исполнении поручения "Газпром" отчитался весьма четко, сделав акцент именно на транзитных рисках. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в момент запуска терминала наглядно продемонстрировал президенту России Владимиру Путину, что западный анклав РФ может быть полностью обеспечен СПГ - без трубопроводных поставок газа через Белоруссию и Литву.

"Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - показал Миллер.

Слова Миллера нашли подтверждение в данных литовского газотранспортного оператора Amber Grid. Он сообщил, что уже в газовые сутки 5 января транзитный поток газа через газоизмерительную станцию (ГИС) Шакяй на границе с Калининградской областью упал в четыре раза, а 6 января упал до нуля. Очевидно, что тут речь идет о пуско-наладочных работах, о которых А.Миллер упомянул также в ходе церемонии.

"Суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа. Годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области. "Газпром" отнесся комплексно к постановке бесперебойного газоснабжения Калининградской области, и мы строим и развиваем Калининградское подземное хранилище, и одновременно строим в Ленинградской области в районе компрессорной станции "Портовая", там, где берет свой старт газопровод "Северный поток 1", завод по сжижению газа, который строится специально для потребностей Калининградской области", - напомнил он.

"Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили - обеспечить полное гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря - выполнена", - сказал председатель правления "Газпрома".

О рисках транзита сказал и Путин: "Мы присутствуем на очень важном событии и для энергетики России, и для всего региона. Это первый подобный проект в энергетике России. Мы понимаем, что доставка газа трубой является более экономически целесообразной и более дешевой, но для Калининградской области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски. Сводят их к нулю. Без задействования газопроводов через территории сопредельных государств".

Цена

Финальный бюджет капитальных затрат по проекту свыше 60 млрд рублей складывается из 42 млрд рублей на береговые объекты и $295 млн на регазификационное судно. Но нельзя сказать, что на этом счетчик сверхзатрат на реализацию проекта энергетической независимости области остановился.

На запуске терминала президент Владимир Путин сообщил, что цена на газ для потребителей области меняться не будет - независимо от того, как пришел газ: морем или по суше: "Мы договаривались с правительством, у правительства есть такое поручение подготовить предложения, знаю, что в целом они уже сформулированы, я жду доклада на этот счет по поводу того, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене - трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, чтобы эта разница дополнительным бременем не легла на плечи конечного потребителя в Калининградской области. Такие предложения есть, и надеюсь в ближайшее время получить доклад на этот счет".

Регулируемая цена газа "Газпрома" для потребителей области на данный момент составляет менее $70 за тысячу кубометров. А рыночная цена газа, к примеру, в Европе на сегодня - $250-300 за тысячу кубометров.

Газ для первой загрузки "Маршала" "Газпром" купил в Сингапуре по $282 за тысячу кубометров.

Газ для конечных потребителей уже субсидируется при его поставках потребителям Дальнего Востока.

Берег

Окончательная стоимость береговых объектов составила 42 млрд рублей. Строительство терминала вел "Стройтранснефтегаз" Геннадия Тимченко. Строительство затянулось из-за сложных погодных условий: осенью 2017 года штормы частично разрушили строящийся причал. Ущерб оценили в 2,7 млрд рублей.

"Газпром" отмечает: "Ключевым элементом терминала является стационарный морской причал с волноломом - уникальный для отечественной практики технологический объект". Он расположен в пяти километрах от берега. Глубина моря около него достигает 19 м, что обеспечивает возможность швартовки плавучей регазификационной установки. Причал представляет собой установленную на 177 сваях монолитную плиту длиной 125,5 м, выполненную из высокопрочного бетона. На ней размещено специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства. Со стороны моря причал защищен мощным с-образным волноломом длиной 728 м. Конструкция объекта обеспечивает безопасную работу судна и способна выдерживать сильные балтийские штормы".

Волнолом, защищающий причал, имеет сложную конструкцию. По всей длине на уложенном на дне каменном основании (так называемой каменной постели) размещены 29 металлических цилиндров диаметром 20 м, высотой 21 м и массой более 200 тонн каждый. Внутри они заполнены щебнем, а снаружи обработаны антикоррозийным полимерным материалом. Со стороны моря цилиндры укреплены насыпью из камней (весом до 6 тонн каждый) и более чем 20 тысячами специальных железобетонных блоков (тетраподов, весом от 7,8 до 25 тонн каждый).

Калининградское ПХГ введено в эксплуатацию в 2013 году и стало первым в России хранилищем, созданным в отложениях каменой соли. Такое ПХГ обладает рядом преимуществ по сравнению с хранилищами в истощенных месторождениях или водоносных пластах. Соляные каверны являются идеальными по герметичности резервуарами - соляной купол непроницаем для газа. Калининградское ПХГ можно оперативно переключать из режима отбора в режим закачки и обратно (мультицикличность), в короткие сроки выводить на максимальную производительность.

В настоящее время на Калининградском ПХГ действуют четыре резервуара с оперативным резервом газа 174 млн куб. м. Продолжается расширение мощностей хранилища: к 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14, объем оперативного резерва газа - до 800 млн куб. м.

Море

"Маршал Василевский" - единственная плавучая регазификационная установка в России. Судно построили в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries за $295 млн.

Судно перевозит СПГ (емкость резервуаров - 174 тыс. куб. м) и выполняет его регазификацию - перевод СПГ из жидкого состояния в газообразное. На ПРГУ расположены три регазификационные линии (включая одну резервную). Судно соответствует ледовому классу Arc 4, имеет возможность самостоятельного плавания во льдах толщиной до 0,8 м.

Судно поступило к заказчику с опозданием на год. Оно было повреждено на верфи при испытаниях. При проведении наладочных работ на одном из котлов-регазификаторов производства японской компании Mitsubishi произошел хлопок газа и разрушение котла. По результатам обследования "Газпром" и Hyundai приняли решение о замене котла.

Впрочем, задача "маршала" - не только снабжать газом Калининград. Это полноценный газовоз для работы на глобальном рынке СПГ. "В зависимости от ситуации с энергетической безопасностью Калининградской области, судно можно гибко использовать как СПГ-терминал, СПГ-шатл или как обычный газовоз. Кроме того, FSRU будет приспособлена для обслуживания малотоннажных СПГ-судов для будущего бизнеса "Газпрома" по бункеровке судов на Балтике. Также благодаря дополнительным каютам и специализированному оборудованию на нем будет можно тренировать студентов российских морских университетов операциям с СПГ и другим морским дисциплинам", - ранее сообщала трейдинговая "дочка" концерна Gazprom Marketing & Trading.