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В России

Россия выступила против расширения мандата ОЗХО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российская Федерация не поддерживает наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новыми функциями и не станет платить взносы в специальный фонд для создания IT-инфраструктуры в целях атрибуции, заявил постоянный представитель России при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Мы абсолютно не скрываем того, что за навязываемую Западом атрибуцию мы платить не будем, и надеемся, что так же поступят наши ближайшие партнеры", - сказал постпред РФ при ОЗХО в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"На КГУ (конференции государств-участников - ИФ) российская делегация сделала заявление: мы не собираемся платить деньги в так называемый специальный фонд для создания IT-инфраструктуры в целях атрибуции, который предполагается сформировать за счет остатков бюджета 2016 года. Мы потребовали, чтобы нам вернули нашу долю из этих кассовых остатков. Если этого не произойдет, мы вычтем нашу долю из взноса в бюджет на 2019 год", - сообщил Шульгин, отвечая на вопрос издания, будет ли Россия вкладывать свои средства в бюджет ОЗХО, который увеличивается примерно на $2 млн в пользу атрибутивного механизма.

По его словам, тот факт, что в июне 2018 года за расширение мандата ОЗХО проголосовали 82 страны, а в ноябре уже 99 из 193 государств-участников, не является случайностью.

"Связываю это с беспрецедентной кампанией по дезинформации и давлению, которую предприняли наши западные оппоненты. В последние месяцы представители США и их союзники по НАТО табунами носились по дипведомствам многих стран и откровенно лгали, уверяя, будто организация деградирует, потому что "коварные русские" хотят лишить ее бюджета. Это не так. Хотя бы потому, что Россия и ее союзники выступали за принятие сбалансированного бюджета (в его первой редакции) без выделения сумм на создание атрибутивной команды", - пояснил постпред РФ.

Он также отметил, что на некоторых участников голосования по расширению мандата ОЗХО было оказано давление.

"Могу сказать, что некоторые наши западные партнеры пытались повлиять на те или иные делегации прямо в зале заседания. Дело доходило до угроз физической расправы. И это не шутка", - сказал Шульгин.

При этом, как отметил постпред РФ, российская делегация "не сидит сложа руки".

"Главное наше отличие от западных партнеров в том, что мы ничего никому не навязываем, никого не запугиваем. Мы лишь объясняем свою позицию, а решения остаются за суверенными государствами. Как я уже говорил, некоторые используют рычаги давления на развивающиеся страны. К примеру, откровенно говорят представителям африканских государств: попробуйте сделать шаг в сторону, и мы пересмотрим наши программы по оказанию вам экономической помощи", - пояснил Шульгин.

"Российская дипломатия такие приемы никогда не использует - мы за равноправный, взаимоуважительный диалог", - подчеркнул он.

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Теги: Россия, ОЗХО

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