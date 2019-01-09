Оторвавшийся прицеп протаранил пассажирский автобус под Воронежем

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Прицеп грузовика МАЗ оторвался на трассе возле Воронежа и влетел в рейсовый автобус; пострадали водитель и девочка-пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 637 км автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, прицеп оторвался в тот момент, когда водитель грузовика сбрасывал скорость.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса и его пассажир, 12-летняя девочка, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - отмечает полиция.

Другие 47 пассажиров автобуса не пострадали и отправились далее по маршруту, в Москву.