В Сочи в ДТП с участием автобуса погиб один человек

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи в пятницу.

"На автодороге "Джубга - Сочи" в районе поселка Дагомыс, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, допустил касательное столкновение с Subaru Forester, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ", - сообщил "Интерфаксу" дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

Он отметил, что на место прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. "В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Daewoo", - подчеркнул дежурный.

По его словам, по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.