Охотник в ХМАО застрелил сына, приняв его за лося

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве отцом сына на охоте расследуют в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что 3 января в Нефтеюганском районе во время охоты при недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, подумав, что это лось. Подойдя ближе, он увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).