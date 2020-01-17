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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 14:06

Житель Карачаево-Черкесии на охоте застрелил сына, приняв его за волка

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Житель столицы Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела после убийства сына по неосторожности во время охоты на диких зверей.

По данным следствия, инцидент произошел на окраине поселка Солнечный Прикубанского района КЧР. Во время облавы на волка, в которой участвовали местные жители, "подозреваемый, не убедившись в полной безопасности своих действий, выстрелил из нарезного охотничьего карабина на шорох в зарослях камыша". "Однако в этом месте на расстоянии 20 метров от стрелявшего находился его сын", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник управления Следственного комитета РФ (СКР) по КЧР.

По его словам, от полученного ранения грудной клетки 39-летний охотник скончался на месте. В отношении 59-летнего жителя Черкесска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как уточняется на сайте регионального управления СКР, инцидент произошел вечером 11 января.

В рамках расследования дела были изъяты 4 нарезных огнестрельных карабина, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены семь экспертиз, отмечается в сообщении ведомства.

Карачаево-Черкесия СКР

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