Из-за схода вагонов в Оренбургской области разрушено 150 метров железной дороги

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Около 150 метов Куйбышевской железной дороги разрушены в районе станции Абудлино в Оренбургской области из-за схода грузовых вагонов, сообщает в среду Приволжская транспортная прокуратура.

"В результате произошедшего никто не пострадал, однако сход повлек разрушение обеих веток железнодорожного пути длиной не менее 150 м. Ведутся восстановительные работы", - отмечается в сообщении.

17 вагонов с рудой сошли с рельсов в среду утром; 14 из них опрокинулись. Авария вызвала задержки в движении пассажирских поездов; как сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура, поезд "Нижневартовск-Пенза" задерживается на два часа, поезд "Уфа-Саратов" - на час.

"Один путь на месте происшествия закрыт, а второй свободен, поэтому частично все поезда пропускают. И оба задерживающихся поезда станцию Абдулино уже прошли", - сказал собеседник агентства.