Движение поездов в Оренбургской области восстановлено после схода грузовых вагонов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательные работы завершены на месте схода 18 вагонов товарного поезда в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"В 01:30 10 января аварийно-восстановительные работы завершены. В 02:10 произведен пробный пуск товарного поезда по четному пути", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, отмечают спасатели.

Часть грузового состава сошла с путей утром в среду на перегоне "Сарай-Гир - Абдулино", 14 вагонов опрокинулись. Внутри них был цементный шлак, концентрат цинка и алкогольная продукция.

Никто не пострадал, однако было значительно повреждено железнодорожное полотно - разрушились пути на обоих направлениях на протяжении не менее 150 метров.

Возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).