Две трети улетевших на новогодние каникулы россиян продолжили отдых после 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Большинство россиян, улетевших в отпуск на новогодние праздники, вернутся домой после официального начала рабочей недели, сообщил "Интерфаксу" в среду PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис.

"Лишь треть улетевших в новогодний отпуск россиян планирует выйти на работу в среду. Почти 20% туристов купили обратный билет на четверг и столько же на пятницу. Четверть россиян прилетает домой в выходные, а еще 5% решили отложить возвращение на понедельник, 14 января", - рассказала он.

Дзенис добавил, что, несмотря на то, что брать отпуск в январе невыгодно из-за особенностей расчета зарплаты, можно сэкономить до 16% на авиабилетах, купленных на "непопулярные" дни.

Он уточнил, что в этом году россияне решили продлить отпуск на ряде российских и зарубежных курортов. В их число вошли Краснодар, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, а также зарубежные Тбилиси, Ереван, Берлин и Стамбул.