Почти 3 млн россиян из-за долгов не смогут выехать за рубеж на новогодние праздники

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Почти 3 млн граждан России не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов, это на 36,7% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс" в четверг в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"По состоянию на 1 декабря 2018 года действовало около 3 млн. постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Годом ранее эта цифра составляла 1,9 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

В ФССП РФ также отметили, что из трех миллионов невыездных россиян 863 тыс. (29 %) - должники по кредитам, 558 тыс. (19 %) - неплательщики алиментов и 285 тыс. (10 %) - имеют долги по оплате ЖКХ.

Ранее ФССП предупредила россиян, планирующих выезд за рубеж на новогодние каникулы, что им стоит проверить ситуацию с долгами не менее чем, за две недели до отпуска, чтобы успеть решить проблему.

Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности в размере свыше 30 тыс. рублей, а по алиментным платежам - свыше 10 тыс. рублей.