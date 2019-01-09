Участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" освобожден по УДО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Один из участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков освобожден условно-досрочно, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Администрация ФКУ ИК-5 пришла к выводу о целесообразности УДО осужденного. Адвокат пояснил, что Тепляков неоднократно поощрен администрацией ИК-5, трудоустроен, поддерживает прочные социальные связи с родственниками", - говорится в сообщении.

Неотбытый срок наказания Теплякова составляет 5 месяцев и 7 дней, отмечается в пресс-релизе. Решение об УДО вступило в законную силу.

Как сообщалось, лидер хакерской группы Владимир Аникеев, а также его участники Тепляков и Александр Филинов были арестованы в конце 2016 года. Они обвинялись в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Аникеев, полностью признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в июле 2017 года в особом порядке на два года колонии общего режима. Остальные два участника получили по три года колонии общего режима.

Аникеев вышел на свободу в августе 2018 года.