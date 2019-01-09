Боевой российский корабль океанской зоны успешно прошел ходовые испытания на Балтике

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Боевой корабль океанской зоны - новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского моря и возвратился в Санкт-Петербург. Об этом сообщает в среду Главное командование Военно-морского флота (ВМФ).

"Были проверены ряд корабельных систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "испытания будут продолжены после улучшения ледовой обстановки в Финском заливе".

В испытаниях принимали участие сдаточная команда завода "Северная верфь" (Санкт-Петербург), где был построен фрегат, и экипаж корабля, который "ранее прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ и готов к проведению всех этапов программы испытаний фрегата", сказано в сообщении.

"Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России", - отметили в Главкомате ВМФ.

Боевые корабли данного проекта имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину 135 метров, ширину 16 м развивают скорость около 30 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток. Экипаж - около 200 человек, говорится в сообщении.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", 16 противокорабельными ракетами "Оникс" или "Калибр". Для борьбы с подлодками предназначены комплекс "Пакет" и противолодочный вертолет Ка-27.

Ранее сообщалось, что в 2018 году "Северная верфь" передала ВМФ фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", судно связи "Иван Хурс" и судно тылового обеспечения "Эльбрус". До конца 2019 года "Северная верфь" намерена передать флоту еще три заказа: фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".