Первый российский серийный корабль дальней морской зоны ушел на испытания

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Касатонов" ушел на заводские ходовые испытания, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Северная Верфь".

"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" ушел на первый этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ). Он продлится до Нового года", - сообщили в пресс-службе.

На этом этапе сдаточная команда испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля, уточнили в пресс-службе.

"В частности, она проверит работу главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования, средств связи. Сдатчики опробуют системы жизнеобеспечения, в том числе системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пресной, забортной и сточных вод. На испытаниях также протестируют мореходные качества фрегата и обкатают все механизмы", - отметили в пресс-службе.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн, длину 135 метров, ширину 16 м. развивает скорость до 29 узлов. Экипаж - от 170 человек. Дальность плавания - 4,5 тысячи миль, то есть корабль способен действовать в дальней морской зоне. Сейчас ВМФ России располагает небольшим количеством кораблей, которые бы могли свободно действовать на значительном удалении от побережья. Среди них - авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (находится на ремонте с лета 2018 года), атомный ракетный крейсер "Петр Великий", три ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант" и восемь больших противолодочных кораблей проекта 1155 "Фрегат".

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", 16 противокорабельными ракетами "Оникс" или "Калибр". Для борьбы с подлодками предназначены комплекс "Пакет" и противолодочный вертолет Ка-27.

В 2018 году "Северная верфь" передала Военно-морскому флоту фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", судно связи "Иван Хурс" и судно тылового обеспечения "Эльбрус". До конца 2019 года "Северная верфь" намерена передать флоту еще три заказа: фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".