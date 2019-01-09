ПАСЕ рекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Одной из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию российской делегации стало деление ее потенциальных участников на шесть полов, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Дело в том, что наши коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы направили приглашение, в котором указали необходимость тщательного подхода к составу делегации в ПАСЕ. Указали критерии. Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо известным, так и, может, с менее известным принципом равноправия полов, полов указано шесть", - сказал Толстой в среду журналистам.

Он добавил, что "мы будем изучать эту информацию, обдумывать ее, это очень серьезно".

"Я не буду вдаваться сейчас в конкретизацию этого пункта, существуют определенные рекомендации в отношении гендерного представительства, которые гласят следующее, что даже если один член парламента, неважно из какой фракции, является представителем такого отдельного как бы пола, он должен быть представлен в делегации", - отвечая на вопрос журналистов, разъяснил Толстой.

Он также отметил что "для нас эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт".

Толстой также сообщил, что сейчас депутаты находятся "в режиме постоянных консультаций с представителями секретариата Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с нашими коллегами-депутатами, представляющими различные политические группы в Парламентской ассамблее", и эти консультации будут продолжаться до того, как будет принято окончательное решение.

"Я считаю, что здесь ответственность этого момента для парламента РФ и, если хотите, в целом для будущих взаимоотношений Российской Федерации и Совета Европы очень велика, и мы не хотим какой-то спешки, наспех какие-то решения принимать. Мы хотели бы сделать это достаточно обдуманно, вооружившись мнением всех фракций Госдумы, всех сторон", - отметил Толстой.

По его словам депутаты будут также учитывать мнение избирателей, которые очень часто задают вопросы, зачем России участвовать на подобных условиях в работе ПАСЕ и Совета Европы.

"Каким образом на территории Российской Федерации можно считать легитимными решения судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые избраны без участия представителей российского парламента. На эти вопросы нам нужно найти ответы. Мы будем их искать исходя из наших представлений о том, что правильно, и что неправильно. Именно в этом я вижу представительскую функцию парламента в целом и каждого депутата в отдельности", - отметил парламентарий.

В свою очередь председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что направлять или не направлять российскую делегацию в ПАСЕ "это, конечно, важное решение, которое должно быть детально выверено между палатами Федерального Собрания".

"Мы ещё раз сверим позиции между собой и с Министерством иностранных дел и выработаем коллегиально позицию палат Федерального Собрания, которое и будет направлено в Страсбург как ответ на письмо генерального секретаря Войцеха Савицкого", - сказал Л.Слуцкий журналистам в среду.

Он также отметил, что "многое нас несколько удивило в этом письме". "Дело не в количестве полов, дело в том, что дальше будет происходить между Москвой и Страсбургом. Сможет ли ПАСЕ преодолеть свой по сути институциональный кризис и принять то решение, на основании которого мы можем рассматривать вопрос своего возвращения в ПАСЕ. Пока такого решения не принято. Пока возможность принятия такого решения в ближайшем будущем на сегодня не рассматривается", - добавил председатель комитета Госдумы.

Л.Слуцкий заявил, "что этот вопрос (формирование делегации с учетом деления депутатов и сенаторов на шесть полов - ИФ) не является решающим в принятии решения, но коль скоро в письме генсека В.Савицкого это содержится, мы обо этом говорим публично".