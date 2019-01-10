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Володин поддержал предложение Жириновского создать парламентский клуб

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о создании парламентского клуба для неформального обсуждения сложных тем, но предостерег от превращения такой площадки в ресторанные посиделки.

"Создание клуба... если возражений нет, и есть запрос на создание клуба депутатов, причем клуба, в рамках которого можно не только общаться, но было бы правильно обсуждать запросы текущей повестки, знакомиться с новыми подходами в решении вопросов, приглашать интересных людей. Давайте отработаем это и создадим такой клуб", - сказал Володин на заседании Госдумы.

"Нам только важно, чтобы это были не посиделки, тем более в ресторанах, а чтобы это было содержательное общение", - добавил спикер Думы.

Он предложил для начала обсудить вопрос создания клуба между фракциями.

С предложением создать такой клуб выступил на пленарном заседании в четверг Жириновский. "Мы часто сталкиваемся с неуважением к депутатам, выступающим в зале заседаний. Каждый из нас достоин уважения, и когда он выступает с трибуны, хождение по залу, разговоры по телефону, чтение газет - это проявление неуважения не только к нему, но и к миллионам избирателей", - сказал Жириновский.

"Но откуда взялось это неуважение? Нам не хватает депутатского клуба, чтобы депутаты могли пообщаться в неформальной обстановке, ведь мы 30 лет друг друга видим только в затылок", - сказал Жириновский.

По его словам, среди парламентов только в Госдуме нет клуба, чтобы познакомиться депутатам ближе. Во всех парламентах мира подобные клубы существуют, отметил он.

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Теги: Госдума

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