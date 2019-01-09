В России

Площадь пожара на заводе под Оренбургом достигла шести тысяч квадратных метров

Есть обновление от 19:49

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара на заводе цинкования под Оренбургом возросла вдвое, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

Региональное ГУ МЧС уточняет, что "площадь пожара составляет 6 600 квадратных метров". "По оперативной информации погибших, пострадавших нет. На место для замеров уровня ПДК вредных веществ направлена лаборатория экологической службы", - говорится в сообщении управления.

От МЧС РФ на пожаре работают 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. Весь персонал эвакуирован. Никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет. Завод расположен на расстоянии 13 километров от населенных пунктов.

Ранее сайт регионального ГУ МЧС сообщил, что информация о возгорании в селе Покровка Новосергиевского района поступила в 17:30. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тысяч тонн в год.

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Теги: Оренбургская область

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