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Пожар на заводе в Оренбуржье локализован на семи тысячах квадратных метров

Есть обновление от 20:54

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения локализовали крупное возгорание на заводе цинкования под Оренбургом, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном ГУ МЧС РФ.

"Локализация на площади семи тысяч квадратных метров объявлена в 21:10 по местному времени (19:10 по московскому времени)", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сообщил в эфире "Россия-24", что "пожар локализован, сейчас идет процесс дотушивания, угроза миновала, никто не пострадал". "Здание, конечно, повреждено, (...) с причинами возникновения пожара будем разбираться", - сказал он.

На сайте регионального правительства сообщается, что на место для организации постоянного мониторинга и замеров уровня ПДК вредных веществ направлена лаборатория экологической службы. Муниципальные службы работают с жителями, совершают подворовые обходы.

Пожар на заводе цинкования под Оренбургом начался вечером в среду. По оперативной информации погибших и пострадавших нет. Весь персонал эвакуирован. Завод расположен на расстоянии 13 километров от населенных пунктов.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тысяч тонн в год.

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Теги: Оренбургская область

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