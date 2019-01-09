Москвич погиб в лавине на Эльбрусе на запрещенном для катания участке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Москвич погиб под лавиной на запрещенном для катания участке склона Эльбруса, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в среду.

"Мужчина, 1981 года рождения из Москвы, катаясь вне обозначенных трасс ниже станции Мир на Эльбрусе, предположительно, сам подрезал лавину, в которой погиб", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что спасатели уже обнаружили тело и транспортируют его вниз.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР "Интерфаксу" подтвердили гибель лыжника.

"В 18:10 о том, что лыжник из Москвы вышел утром покататься на лыжах на Эльбрусе и по настоящее время не вернулся и не выходит на связь, сообщила его супруга", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и четверо сотрудников канатной дороги в 18:15 вышли на поиск пропавшего. "В 21:00 ниже станции "Мир" на высоте 3500 метров над уровнем моря нашли тело мужчины без признаков жизни, предположительно, это пропавший лыжник из Москвы", - добавил представитель пресс-службы.