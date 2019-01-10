Меньше половины россиян оказались готовы перейти на раздельный сбор мусора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более трети россиян сортируют бытовой мусор, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, регулярно сортирует мусор 27% опрошенных, а еще 13% респондентов делают это от случая к случаю.

К сторонникам раздельного сбора мусора, как выяснили социологи, готово присоединиться меньше половины россиян (47%). По данным опроса, в настоящее время представители данной категории опрошенных мусор не сортируют, но имеют желание приобщиться к этой практике, если бы была такая возможность.

Каждый десятый россиянин (11%) не практикует раздельный сбор мусора и не хотел бы это делать и в дальнейшем, сообщили в ВЦИОМ.

Каждый третий россиянин сдает в специальные пункты приема такой опасный мусор, как батарейки, использованную электронику и ртутные лампы (23% - на постоянной основе, 10 % - периодически).

По данным опроса, более половины россиян (57%) готовы приступить к сдаче такого мусора, если бы была возможность, отмечают социологи.

Более половины (54%) участников опроса не покупают товары из биоразлагаемых материалов, хотя 35% из них хотели бы делать это при возможности.

"Когда мы говорим о формировании массовой культуры поведения в сфере экологии, очень важно оценить готовность именно личного участия граждан. К сожалению, часто формирование этих ценностей в восприятии людей заблокировано установкой на делегирование всей полноты ответственности государству. Сегодня еще сложно говорить о том, что мы достигли высоких стандартов по всем значимым практикам экологически сберегающего поведения", - комментирует данные опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.