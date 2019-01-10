Меньше половины россиян оказались готовы перейти на раздельный сбор мусора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более трети россиян сортируют бытовой мусор, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, регулярно сортирует мусор 27% опрошенных, а еще 13% респондентов делают это от случая к случаю.
К сторонникам раздельного сбора мусора, как выяснили социологи, готово присоединиться меньше половины россиян (47%). По данным опроса, в настоящее время представители данной категории опрошенных мусор не сортируют, но имеют желание приобщиться к этой практике, если бы была такая возможность.
Каждый десятый россиянин (11%) не практикует раздельный сбор мусора и не хотел бы это делать и в дальнейшем, сообщили в ВЦИОМ.
Каждый третий россиянин сдает в специальные пункты приема такой опасный мусор, как батарейки, использованную электронику и ртутные лампы (23% - на постоянной основе, 10 % - периодически).
По данным опроса, более половины россиян (57%) готовы приступить к сдаче такого мусора, если бы была возможность, отмечают социологи.
Более половины (54%) участников опроса не покупают товары из биоразлагаемых материалов, хотя 35% из них хотели бы делать это при возможности.
"Когда мы говорим о формировании массовой культуры поведения в сфере экологии, очень важно оценить готовность именно личного участия граждан. К сожалению, часто формирование этих ценностей в восприятии людей заблокировано установкой на делегирование всей полноты ответственности государству. Сегодня еще сложно говорить о том, что мы достигли высоких стандартов по всем значимым практикам экологически сберегающего поведения", - комментирует данные опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.
С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она, как отмечают в Минприроды РФ, направлена на "кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия". "Задача - собирать мусор хотя бы в два контейнера - твердые сухие отходы (пластик, бумага, стекло) и мокрые отходы (органические отходы). Тогда можно существенно увеличить объем утилизации мусора в первый год реформы (до 30% на простых мусороперерабатывающих комплексах)", - сообщили в министерстве.
При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.