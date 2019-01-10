Грабитель похитил из букмекерской конторы в Малоярославце 2 тыс. рублей и потерял топор

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Чуть больше двух тысяч рублей смог похитить грабитель-неудачник, напавший в маске и с топором на букмекерскую контору в Малоярославце (Калужская область), сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Брать контору мужчина отправился в день своего 40-летия.

"Угрожая кассиру топором и похожим на пистолет предметом, он потребовал передать ему все имеющиеся денежные средства. Затем, разбив стеклянную перегородку, он перелез через стойку и забрал из кассы деньги", - сообщила пресс-служба.

Грабителю не повезло - кассир незадолго до его визита сдала крупную выручку инкассаторам. Убегая с места преступления, мужчина выронил часть и без того небольшой "добычи" и топор с отпечатками своих пальцев.

Грабителя задержали, он взят под стражу.