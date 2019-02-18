Новосибирского инкассатора уличили в инсценировке ограбления

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские уличили инкассатора и его знакомого в инсценировке нападения на инкассаторскую машину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

14 февраля в полицию поступило сообщение о грабеже в Ленинском районе Новосибирска. Как заявил инкассатор, в 18:24 по московскому времени на улице Петропавловской на него напал неизвестный, который с применением газового баллончика похитил у него 180 тысяч рублей, принадлежащие частной компании. Было возбуждено уголовное дело о грабеже (ч.2 ст.161 УК РФ).

Однако полицейские установили, что грабеж был инсценирован. При проведении обысков по местам проживания 28-летнего инкассатора и его 30-летнего подельника, выполнявшего роль грабителя, были обнаружены похищенные деньги и газовый баллончик. Оба сознались в совершенном преступлении.

Уже 15 февраля следователь переквалифицировал дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц).

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела о заведомо ложном доносе о совершении преступления (ст.306 УК РФ).