Школьникам позволят приносить из дома готовые, но не скоропортящиеся продукты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не будет запрещать приносить детям в школу готовые, но не скоропортящиеся продукты.

"Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома (это продукты (не блюда), готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся, - например, фрукты, сухофрукты, орехи и т.д.), и, каким образом питание должно быть организовано в общеобразовательной организации в таком случае", - сказали "Интерфаксу" в четверг в ведомстве.

Ранее газета "Московский комсомолец" опубликовала статью, в которой говорилось, что Роспотребнадзор подготовил проект новых Санитарных правил и норм (СанПиН). "В проекте есть пункт, запрещающий приносить с собой в столовую продукты и блюда из дома", - говорилось в публикации.

Роспотребнадзор отмечает, что пока документ выставлен на обсуждение и норма будет уточнена.

Как поясняют в ведомстве, "в настоящее время регламентированы возможные формы организации питания - основное и дополнительное, сформулированы по тексту требования к ним. В соответствии с нормами права, если иные формы организации не регламентированы, соответственно не являются допустимыми".

"Это уточнение и дано в новой редакции документа", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В разъяснении ведомства также говорится о том, что в новых нормах впервые предусмотрена "возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, определяется обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, предусматривается использование исключительно йодированной соли".

"Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровье сберегающей функции питания", - отмечают в ведомстве.