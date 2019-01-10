Что произошло за день: четверг, 10 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве оказался затоплен Тушинский тоннель. Выброс смеси воды и грунта на Волоколамском шоссе начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы. Днем было перекрыто движение по шоссе в обе стороны: от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра. Устранить последствия аварии и возобновить движение удалось только после 18:00.

- В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России и передачу их Японии.

- Александр Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении. Этим чревато отсутствие компенсации от России за налоговый маневр в нефтяной отрасти, считает президент Белоруссии.

- Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США, узнал "Коммерсантъ". Американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металл. В свою очередь, в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что не откажутся от композитов в МС-21 и постепенно сменят компоненты на российские.

- В России в 2018 году из продовольствия больше всего подорожали сахар и куриные яйца, продовольственная инфляция ускорилась, свидетельствуют данные Росстата. Всего продовольственные товары в прошлом году подорожали на 4,7%, для сравнения, в 2017-м этот показатель составлял 1,1%.

- Роскомнадзор выявил на русскоязычном сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризма. Ведомство начало проведение экспертизы и анонсировало проверку телеканала "BBC World News" на соблюдение лицензионных соглашений.

- Президент "Херст Шкулев Медиа" (издает журналы Elle и Maxim) Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа" - издателя петербургской интернет-газеты "Фонтанка".

- Роспотребнадзор уточнил инициативу запретить детям приносить в школу еду из дома. В ведомстве пояснили, что речь идет о тех продуктах, которые относятся к скоропортящимся.

- В Париже начался суд над российским художником-акционистом Петром Павленским, которого обвиняют в поджоге здания Банка Франции. Однако почти сразу слушания были приостановлены для поиска нового переводчика, которым явно был недоволен обвиняемый.

- Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий, однако говорить о восстановлении численности в полном объеме еще рано. 23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные меры.

- Глава "Газпром нефти" Александр Дюков согласился баллотироваться на пост президента РФС. Выборы нового главы Российского футбольного союза пройдут 22 февраля.