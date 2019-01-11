Производственное здание загорелось в Нижнем Новгороде

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кровля производственного здания на площади 3,6 тыс. км.м горит в Нижнем Новгороде в поселке Березовая пойма, при этом 500 кв.м. кровли обрушилось, сообщает в пятницу пресс-служба управления МЧС РФ по Нижегородской области.

"10 января 2019 г. в 23:44 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании производственного здания по адресу: г.о. г. Н.Новгород, Московский район, п. Березовая пойма, ул. Механизаторов, д. 3. Происходит горение кровли по всей площади здания 3600 кв.м. В следствие теплового воздействия произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв.м," - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.